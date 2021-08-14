Погба стал первым игроком в истории МЮ, отдавшим четыре голевые передачи в матче АПЛ

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Полузащитник Поль Погба стал первым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», которому удалось сделать четыре результативные передачи в одном матче Английской премьер-лиги.
Погба стал первым игроком в истории МЮ, отдавшим четыре голевые передачи в матче АПЛ
  • Reuters

На 30-й и 54-й минутах матча первого тура АПЛ с «Лидсом» (5:1) француз ассистировал Бруно Фернандешу, на 52-й отдал голевой пас на Мэйсона Гринвуда, а на 68-й Погба сделал результативную передачу на Фреда.

Причём последним игроком манкунианцев, которому удавалось отдать хотя бы три результативных паса, был Антонио Валенсия в 2011 году в матче с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что хет-трик Фернандеша помог МЮ разгромить «Лидс» в первом туре АПЛ.

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