Хет-трик Фернандеша помог МЮ разгромить «Лидс» в первом туре АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 5:1.
В составе манкунианцев хет-трик оформил Бруно Фернандеш, который отличился на 30-й, 54-й и 60-й минутах. Также ворота гостей поразили Мэйсон Гринвуд (52') и Фред (68'). Кроме того, полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба отметился четырьмя результативными передачами. «Лидс» ответил только голом Люка Эйлинга (48').
Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте в чемпионате Англии, а «Лидс» стал девятым.
Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо дебютировал за «Манчестер Юнайтед».