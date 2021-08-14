Хет-трик Фернандеша помог МЮ разгромить «Лидс» в первом туре АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Лидсом» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Фернандеша помог МЮ разгромить «Лидс» в первом туре АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 5:1.

В составе манкунианцев хет-трик оформил Бруно Фернандеш, который отличился на 30-й, 54-й и 60-й минутах. Также ворота гостей поразили Мэйсон Гринвуд (52') и Фред (68'). Кроме того, полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба отметился четырьмя результативными передачами. «Лидс» ответил только голом Люка Эйлинга (48').

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте в чемпионате Англии, а «Лидс» стал девятым.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо дебютировал за «Манчестер Юнайтед».

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