Рублёв впервые в карьере стал пятой ракеткой мира

Россиянин Андрей Рублёв переместился с седьмого на пятое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Другой россиянин, Даниил Медведев, сохранил второе место в рейтинге. Лидирует в списке лучших теннисистов планеты серб Новак Джокович. На третьей строчке расположился Стефанос Циципас из Греции, сообщается на сайте ATP.

Россиянин Аслан Карацев занимает 25-е место, Карен Хачанов — 28-е.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Рублёв дошел до третьего круга турнира, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финальном матче Открытого чемпионата США.