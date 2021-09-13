Тарпищев — о победе Медведева на US Open: это триумф нашего тенниса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата США над Новаком Джоковичем.

«Даниила приведёт многих на теннисные корты в России. Это триумф нашего тенниса и нашего спорта», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Тарпищев назвал 2021 год выдающимся для российского тенниса.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Медведев объяснил своё празднование после победы в финале US Open.