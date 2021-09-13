Медведев объяснил своё празднование после победы в финале US Open
По словам спортсмен, он спародировал празднование в футбольном симуляторе FIFA, которое называется «падение кирпича».
25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.
Ранее Медведев после победы на US Open рассказал о годовщине свадьбы со своей женой Дарьей.
😝 @DaniilMedwedpic.twitter.com/VlqihQ7hSY— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021