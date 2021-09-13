Медведев объяснил своё празднование после победы в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил своё необычное празднование после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

По словам спортсмен, он спародировал празднование в футбольном симуляторе FIFA, которое называется «падение кирпича».

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Медведев после победы на US Open рассказал о годовщине свадьбы со своей женой Дарьей.