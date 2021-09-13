Медведев: должен был выиграть US Open, чтобы сделать подарок жене на годовщину

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на US Open рассказал о годовщине свадьбы со своей женой Дарьей.

«Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у меня и моей супруги третья годовщина нашей свадьбы. Не знал, что подарить по ходу турнира и на протяжении его не мог думать о подарке в принципе. Понял, что точно надо побеждать, так как осознавал, что в случае поражения времени на другой подарок у меня уже нет», — сказал Медведев после матча.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Медведев обратился к американским болельщикам после победы на US Open.