Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

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Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ATP.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Медведев, занимает вторую позицию. На третьей строчке расположился Стефанос Циципас из Греции.

Россиянин Андрей Рублёв поднялся с седьмого на пятое место. Аслан Карацев занимает 25 место, Карен Хачанов — 28.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Рублёв дошел до третьего круга турнира, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата США над Новаком Джоковичем.

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