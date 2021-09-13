Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Сельту» в четвёртом туре Примеры

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Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Сельтой» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 5:2

В составе «сливочных» хет-трик оформил Карим Бензема (один гол — с пенальти), а также по разу отличились Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга. У гостей забили Франко Серви и Санти Мина.

«Реал» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Сельта» с одним очком находится на 18-й позиции.

Ранее Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022.

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