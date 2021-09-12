Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира перед стартом финала US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович перед выходом на корт поделился ожиданиями от матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале US Open.

«Очень жду этого матча и очень воодушевлён перед началом. Это настоящее благословение, что я здесь оказался. Надеюсь, у меня получится показать лучшую версию себя сегодня и выиграть. Плюс ожидаю великолепной поддержки, как всегда тут и бывает. Возможно, будет длинный матч, пять сетов. Даниил — один из лучших теннисистов мира, а как будет в матче — посмотрим», — сказал Джокович в эфире Eurosport.

Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на US Open в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.

Ранее Медведев заявил, что готов к матчу с Джоковичем на 100%.