Медведев заявил, что готов к матчу с Джоковичем на 100%
«Я сам готов на 100%. Что я извлёк из финала Australian Open? Главное, что мне просто нужно играть лучше. Тогда всё было слишком легко для Джоковича, но сегодня я оставлю всего себя на корте», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Матч между Медведевым и Джоковичем состоится на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на US Open в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.
Ранее финалист US Open 1997 выразил мнение, что Джокович победит Медведева в пяти сетах.