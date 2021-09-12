Медведев заявил, что готов к матчу с Джоковичем на 100%

Российский теннисист Даниил Медведев перед выходом на корт поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Я сам готов на 100%. Что я извлёк из финала Australian Open? Главное, что мне просто нужно играть лучше. Тогда всё было слишком легко для Джоковича, но сегодня я оставлю всего себя на корте», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на US Open в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.

Ранее финалист US Open 1997 выразил мнение, что Джокович победит Медведева в пяти сетах.