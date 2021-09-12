Финалист US Open 1997 считает, что Джокович победит Медведева в пяти сетах

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Бывшая четвёртая ракетка мира и финалист Открытого чемпионата США 1997 года Грег Руседски поделился ожиданиями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и легендарным сербом Новаком Джоковичем в финале турнира US Open 2021.
Финалист US Open 1997 считает, что Джокович победит Медведева в пяти сетах
  • © AP Photo/Elise Amendola

«Войдёт сегодня Новак Джокович в историю и выиграет календарный шлем или Медведев выиграет свой первый мейджор? Я считаю, что Новак выиграет в пяти сетах. А что думаете вы?» — написал Руседски в Twitter.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится 12 сентября на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на US Open в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема. 

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Медведеву для победы над Джоковичем.

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