Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Медведеву для победы над Джоковичем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как необходимо действовать второй ракетке мира Даниилу Медведеву в матче с легендарным сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Большого шлема US Open.

«Финал исторический. Козыри все понятны. Джокович искусен в техническом арсенале, здесь у него побольше козырей. Покрывает весь корт. Новак будет пытаться завязать Даню в разнообразие. Медведеву надо играть плотно, длинно. И самое главное — держать свою подачу. Если говорить со стороны тактики, то главными будут первый и третий сеты», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что Даниил превосходит соперника по скорости полёта мяча и необходимо поддавливать, но при этом россиянин играет далеко от задней линии, что может нивелировать данное преимущество. По мнению эксперта, Джокович ощущает давление, которое может сказаться на нём в момент усталости, но при этом нельзя не говорить о его колоссальном опыте в подобные моменты.

«У Дани за плечами уже колоссальный опыт двух финалов. Главное, уйти от эмоциональности, которая ему свойственна. Этого стало меньше, но надо вообще исключить. Потому что нервы в таких матчах не нужны. А Джокович в сохранении ментального спокойствия лучше всех», — добавил Медведев.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится 12 сентября на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на US Open в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.

Ранее экс-теннисист Николай Давыденко высказался о предстоящем матче Медведева и Джоковича.