Давыденко: очень интересно, что Медведев придумает для Джоковича

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Бывший российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал предстоящий финал Открытого чемпионата США, в котором сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович.
Давыденко: очень интересно, что Медведев придумает для Джоковича
  • © AP Photo / John Minchillo

«Дане будет очень непросто победить. В полуфинале я не увидел у него особо чёткой игры. Он играл не так агрессивно, как может. Слишком много играл в центр, мало атаковал», — цитирует Давыденко «Чемпионат».

Он добавил, что с интересом ждёт, какую тактику выберет Медведев, потому что Джокович отличается от предыдущих соперников россиянина. Серб не будет ошибаться сам.

«Поэтому очень интересно, что команда Медведева придумает для Новака», — добавил Давыденко.

В финале Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.

Ранее Андрей Рублёв рассказал, в чём Медведев превосходит Джоковича.

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