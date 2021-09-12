Давыденко: очень интересно, что Медведев придумает для Джоковича
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«Дане будет очень непросто победить. В полуфинале я не увидел у него особо чёткой игры. Он играл не так агрессивно, как может. Слишком много играл в центр, мало атаковал», — цитирует Давыденко «Чемпионат».
Он добавил, что с интересом ждёт, какую тактику выберет Медведев, потому что Джокович отличается от предыдущих соперников россиянина. Серб не будет ошибаться сам.
«Поэтому очень интересно, что команда Медведева придумает для Новака», — добавил Давыденко.
В финале Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.
В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.
Ранее Андрей Рублёв рассказал, в чём Медведев превосходит Джоковича.