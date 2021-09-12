Рублёв рассказал, в чем Медведев превосходит Джоковича

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, где сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
Рублёв рассказал, в чем Медведев превосходит Джоковича
  • © AP Photo / John Minchillo

«В чём преимущество Медведева в финале US Open? Терпение. Эмоции? Их прятать не нужно, они должны быть только позитивные», — цитирует Рублёва сайт «Матч ТВ».

Он добавил, что верит в Медведева, которого знает с детства. Рублёв познакомился с ним в шесть лет.

В финале Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.

Ранее Жиль Симон заявил, что Медведев — гений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить