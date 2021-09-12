Рублёв рассказал, в чем Медведев превосходит Джоковича

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, где сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

«В чём преимущество Медведева в финале US Open? Терпение. Эмоции? Их прятать не нужно, они должны быть только позитивные», — цитирует Рублёва сайт «Матч ТВ».

Он добавил, что верит в Медведева, которого знает с детства. Рублёв познакомился с ним в шесть лет.

В финале Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем.

В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.

Ранее Жиль Симон заявил, что Медведев — гений.