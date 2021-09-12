Симон: Медведев — страшный гений
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«Он интересный игрок, я почти сразу начал испытывать симпатию к нему и его стилю. Он невероятно умён. Он шахматист, просчитывает ходы наперёд», — цитирует Симона L'Équipe.
Он также отметил, что в тактическом плане никто не сможет превзойти Медведева.
«В туре уже после одного матча с ним понимали, что он страшный гений!» — добавил Симон.
В финале Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.
Ранее Фернандес заявила, что гордится собой после финала US Open.