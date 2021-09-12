Симон: Медведев — страшный гений

Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон поделился впечатлениями от стиля игры российского теннисиста Даниила Медведева.

«Он интересный игрок, я почти сразу начал испытывать симпатию к нему и его стилю. Он невероятно умён. Он шахматист, просчитывает ходы наперёд», — цитирует Симона L'Équipe.

Он также отметил, что в тактическом плане никто не сможет превзойти Медведева.

«В туре уже после одного матча с ним понимали, что он страшный гений!» — добавил Симон.

В финале Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.

Ранее Фернандес заявила, что гордится собой после финала US Open.