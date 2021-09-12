Симон: Медведев — страшный гений

Короткая ссылка
Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон поделился впечатлениями от стиля игры российского теннисиста Даниила Медведева.
Симон: Медведев — страшный гений
  • © AP Photo / Seth Wenig

«Он интересный игрок, я почти сразу начал испытывать симпатию к нему и его стилю. Он невероятно умён. Он шахматист, просчитывает ходы наперёд», — цитирует Симона L'Équipe.

Он также отметил, что в тактическом плане никто не сможет превзойти Медведева.

«В туре уже после одного матча с ним понимали, что он страшный гений!» — добавил Симон.

В финале Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

В женском финале US Open победу праздновала 18-летняя британка Эмма Радукану, которая обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес.

Ранее Фернандес заявила, что гордится собой после финала US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить