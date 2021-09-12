Фернандес заявила, что гордится собой после финала US Open

Канадка Лейла Фернандес поделилась эмоциями от поражения в финале Открытого чемпионата США по теннису.

«Сегодня было сложно, но Эмма сыграла потрясающе. Поздравляю! Я очень горжусь собой, и болельщики в Нью-Йорке были потрясающими», — цитирует Фернандес Mirror.

Она добавила, что это было невероятно, и поблагодарила Нью-Йорк за три недели турнира.

18-летняя британка Эмма Радукану одержала победу над 19-летней Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану поделилась эмоциями после победы в финале US Open.