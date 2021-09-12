Наставник «Ромы» португальский специалист Жозе Моуринью проводит 1000-й матч в своей тренерской карьере.

Юбилейной для португальца стала игра четвёртого тура итальянской футбольной Серии А с «Сассуоло».

В своей тренерской карьере Моуринью возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Он выигрывал чемпионаты Португалии, Англии, Италии и Испании, а также дважды приводил свои команды к победе в Лиге чемпионов.

Ранее Моуринью выразил мнение, что вырос как тренер со времён завоевания требла с «Интером».