Моуринью считает, что вырос как тренер со времён завоевания требла с «Интером»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что стал лучше как тренер по сравнению с его прошлым периодом работы в Италии.
Моуринью считает, что вырос как тренер со времён завоевания требла с «Интером»
  • © AP

«Владельцы «Ромы» хотят оставить свой след в истории этого клуба, хотят сделать для него нечто очень важное. Сейчас я намного сильнее как тренер. Я серьёзно. Чувствую, что стал лучше, поскольку в этой работе очень важную роль играет опыт. С тех пор как я покинул Италию, в моей карьере произошло много событий. Конечно, одно дело, когда ты приезжаешь в страну в первый раз и начинаешь с нуля — тебе надо узнать столько всего. Но это не мой случай. Я знаю Италию, знаю эту футбольную культуру. Я знаю «Рому», которая была моим серьёзным соперником. Сейчас я готов к работе здесь», — заявил Моуринью в интервью пресс-службе Серии А.

Португалец работал в миланском «Интере» с 2008 по 2010 год. В сезоне-2009/10 он привёл клуб к треблу — победе в Лиге чемпионов, а также чемпионате и Кубке Италии.

Ранее сообщалось, что «Рома» будет пытаться получить форварда «Зенита» Азмуна бесплатно.

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