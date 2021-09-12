Женская сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
- © РИА Новости / Алексей Куденко
Встреча завершилась со счётом 8:2.
В составе отечественной сборной дублем отметилась Анна Петрова, а также по разу отличились Глафира Бажанова, Анна Чернякова, Яна Зубилова и Наталья Зайцева. Кроме того, англичанки Элизабет Кемпсон и Кэти Скэддинг отправили мячи в собственные ворота.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги.