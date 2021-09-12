Женская сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

Короткая ссылка
Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Англии в решающем матче Суперфинала Евролиги в Португалии.
Женская сборная России стала победителем Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Встреча завершилась со счётом 8:2.

В составе отечественной сборной дублем отметилась Анна Петрова, а также по разу отличились Глафира Бажанова, Анна Чернякова, Яна Зубилова и Наталья Зайцева. Кроме того, англичанки Элизабет Кемпсон и Кэти Скэддинг отправили мячи в собственные ворота.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить