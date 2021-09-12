Сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги
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В матче за пятое место россияне переиграли швейцарцев со счётом 12:4.
В составе сборной России отличились Денис Пархоменко, Борис Никоноров, Николай Крышанов, Федор Земсков, Артур Папоротный, Андрей Котенев.
У швейцарцев мячи забили Деян Станкович, Филипп Борер, Сандро Спакка.
Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.
В матче за бронзовые медали сыграют команды Италии и Испании. В финале встретятся сборные Белоруссии и Португалии.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла Кубок Легенд по футболу.