Сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги

Короткая ссылка
Сборная России по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги.
Сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в Суперфинале Евролиги
  • ©rfs.ru

В матче за пятое место россияне переиграли швейцарцев со счётом 12:4.

В составе сборной России отличились Денис Пархоменко, Борис Никоноров, Николай Крышанов, Федор Земсков, Артур Папоротный, Андрей Котенев.

У швейцарцев мячи забили Деян Станкович, Филипп Борер, Сандро Спакка.

Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.

В матче за бронзовые медали сыграют команды Италии и Испании. В финале встретятся сборные Белоруссии и Португалии.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла Кубок Легенд по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить