Стосур и Шуай выиграли US Open в женском парном разряде
- Reuters
- © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Для 37-летней Стосур это вторая победа на американском мейджоре в парном разряде. Шуай же впервые добилась такого успеха.
Призовой фонд турнира составил $57,5 млн.
Ранее финалист US Open 1997 выразил мнение, что Новак Джокович победит Даниила Медведева в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США этого года в мужском одиночном разряде.