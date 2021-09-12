Стосур и Шуай выиграли US Open в женском парном разряде

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Австралийская теннисистка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай одержали победу над американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли в финале турнира Большого шлема US Open в женском парном разряде.
Стосур и Шуай выиграли US Open в женском парном разряде
  • Reuters
  • © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3. 

Для 37-летней Стосур это вторая победа на американском мейджоре в парном разряде. Шуай же впервые добилась такого успеха.

Призовой фонд турнира составил $57,5 млн. 

Ранее финалист US Open 1997 выразил мнение, что Новак Джокович победит Даниила Медведева в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США этого года в мужском одиночном разряде.

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