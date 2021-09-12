Стосур и Шуай выиграли US Open в женском парном разряде

Австралийская теннисистка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай одержали победу над американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли в финале турнира Большого шлема US Open в женском парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Для 37-летней Стосур это вторая победа на американском мейджоре в парном разряде. Шуай же впервые добилась такого успеха.

Призовой фонд турнира составил $57,5 млн.

Ранее финалист US Open 1997 выразил мнение, что Новак Джокович победит Даниила Медведева в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США этого года в мужском одиночном разряде.