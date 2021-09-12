Щербакова осталась довольна своим выступлением на контрольных прокатах
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«Мне очень нравится эта программа. Она не настолько доработана так, как это видят тренеры, как мне бы хотелось. Вижу хорошую задумку, хороший потенциал, но всё это должно быть мощнее», — цитирует Щербакову ТАСС.
Она также призналась, что больше не хочет использовать платье-трансформер, так как оно мешает тренировочному процессу.
«И хорошо, что мы тогда заморочились с этим — мне хватило. Думаю нужно брать сменой образа, а не сменой платья», — добавила Щербакова.
Щербакова в произвольной программе выступила под музыку Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита».
Ранее Щербакова рассказала, когда в последний раз исполняла произвольную программу без четверных прыжков.