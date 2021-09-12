Щербакова осталась довольна своим выступлением на контрольных прокатах

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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями от своего выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Щербакова осталась довольна своим выступлением на контрольных прокатах
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне очень нравится эта программа. Она не настолько доработана так, как это видят тренеры, как мне бы хотелось. Вижу хорошую задумку, хороший потенциал, но всё это должно быть мощнее», — цитирует Щербакову ТАСС.

Она также призналась, что больше не хочет использовать платье-трансформер, так как оно мешает тренировочному процессу.

«И хорошо, что мы тогда заморочились с этим — мне хватило. Думаю нужно брать сменой образа, а не сменой платья», — добавила Щербакова.

Щербакова в произвольной программе выступила под музыку Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита».

Ранее Щербакова рассказала, когда в последний раз исполняла произвольную программу без четверных прыжков.

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