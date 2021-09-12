Щербакова рассказала, когда в последний раз исполняла произвольную программу без четверных прыжков

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о выступлении с новой произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«На соревнованиях — сложно вспомнить. Наверное, ещё до юниорского сезона. Но будем воспринимать это как прокаты. Всё равно промежуточный этап для меня. Как тренеры сказали, сегодня был макет», — цитирует Щербакову «Спорт-Экспресс».

По словам Щербаковой, итоги контрольных прокатов для неё — мотивация для скорейшего восстановления.

«Как только я вспоминала, как скоро нужно будет катать программы перед зрителями, сразу хотела поскорее набрать форму, потому что не хотелось плохо выглядеть», — добавила фигуристка.

Ранее известный тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от коротких программ отечественных фигуристок, показанных на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.