Туктамышева об ошибках в произвольной программе: такое выступление первый и последний раз
- РИА Новости
«Это всё не расстроило меня в середине программы, скорее наоборот — терять уже было нечего», — цитирует Туктамышеву ТАСС.
По её словам, ей было приятно кататься даже с учётом ошибок, так как зрители хорошо поддерживали, а сама программа ей очень нравится.
«Считаю, это был первый и последний раз, когда такое выступление. На соревнованиях уже не буду допускать ошибок», — добавила Туктамышева.
Во время проката Туктамышева сначала сорвала тройной аксель, а потом упала при исполнении этого же прыжка. Фигуристка выступает под композиции Arabia Ханин Эль Алам и My Love... Music Артёма Узунова.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она также завоевала серебро мирового первенства в прошлом сезоне.
Ранее появилось видео падения Туктамышевой в произвольной программе на контрольных прокатах.