Туктамышева об ошибках в произвольной программе: такое выступление первый и последний раз

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своих ошибках в произвольной программе на контрольных прокатах национальной команды в Челябинске.
Туктамышева об ошибках в произвольной программе: такое выступление первый и последний раз
  • РИА Новости

«Это всё не расстроило меня в середине программы, скорее наоборот — терять уже было нечего», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

По её словам, ей было приятно кататься даже с учётом ошибок, так как зрители хорошо поддерживали, а сама программа ей очень нравится.

«Считаю, это был первый и последний раз, когда такое выступление. На соревнованиях уже не буду допускать ошибок», — добавила Туктамышева.

Во время проката Туктамышева сначала сорвала тройной аксель, а потом упала при исполнении этого же прыжка. Фигуристка выступает под композиции Arabia Ханин Эль Алам и My Love... Music Артёма Узунова.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она также завоевала серебро мирового первенства в прошлом сезоне.

Ранее появилось видео падения Туктамышевой в произвольной программе на контрольных прокатах.

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