Появилось видео падения Туктамышевой в произвольной программе на контрольных прокатах

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В сети опубликовали видео выступления российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой с произвольной программой на контрольных прокатах национальной команды в Челябинске.
Появилось видео падения Туктамышевой в произвольной программе на контрольных прокатах
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Первого канала. Во время проката Туктамышева сначала сорвалась с тройного акселя, а потом упала при исполнении этого же прыжка.

Фигуристка выступает под композиции Arabia Ханин Эль Алам и My Love...Music Артёма Узунова.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она также завоевала серебро мирового первенства в прошлом сезоне.

Ранее чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала об исполнении произвольной программы в Челябинске.

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