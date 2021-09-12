Появилось видео падения Туктамышевой в произвольной программе на контрольных прокатах
- © РИА Новости / Александр Вильф
Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Первого канала. Во время проката Туктамышева сначала сорвалась с тройного акселя, а потом упала при исполнении этого же прыжка.
Фигуристка выступает под композиции Arabia Ханин Эль Алам и My Love...Music Артёма Узунова.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она также завоевала серебро мирового первенства в прошлом сезоне.
Ранее чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала об исполнении произвольной программы в Челябинске.