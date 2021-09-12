Косторная рассказала об исполнении произвольной программы в Челябинске
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«У меня были мысли — идти на второй аксель или не идти, нужно или не нужно показать достойно программу. Старалась не зацикливаться, а сделать программу до конца», — цитирует Косторную ТАСС.
По её словам, во время проката она забыла сделать дорожку. Потом пыталась исправить ситуацию в середине выступления, но в итоге сделала «что-то непонятное».
«Думала, что исправила, а получилось только хуже», — добавила она.
Косторная отметила, что ей стоит внимательней относиться ко всем частям её программы.
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.