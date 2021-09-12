«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе белорусской команды дублями отметились Мальте Стрёмвалль и Владимир Алистров, а также одну шайбу забросил Тейлор Бек. У гостей отличились Александр Бурмистров и Дмитрий Кагарлицкий.

В следующем матче регулярного чемпионата «Динамо» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» далее встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что СКА на выезде уступил «Торпедо» в матче КХЛ.