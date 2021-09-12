СКА на выезде уступил «Торпедо» в матче КХЛ

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Петербургский СКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА на выезде уступил «Торпедо» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу хозяев — 3:2. 

В составе нижегородского коллектива дубль оформил Марек Гривик, а также один раз отличился Теодор Леннстрём. Армейцы ответили голами Евгения Тимкина и Михаила Воробьёва.

В других матчах игрового дня рижское «Динамо» крупно проиграло ярославскому «Локомотиву» (0:4), а также подольский «Витязь» в серии буллитов уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 Б).

Ранее сообщалось, что «Динамо» на выезде разгромило «Амур» в КХЛ.

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