«Динамо» на выезде разгромило «Амур» в КХЛ

Московское «Динамо» победило хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счётом 6:2 в пользу москвичей.

Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил самую быструю шайбу в сезоне-2021/22. Защитник московского клуба Никита Новиков забил свою первую в КХЛ шайбу.

Голы на свой счёт записали игроки «Динамо» Станислав Валиев, Николай Чебыкин, Никита Новиков и Эрик О'Делл. Среди хозяев шайбы забили Александр Шаров и Владимир Бутузов.

Ранее «Салават Юлаев» разгромил в КХЛ «Нефтехимика».