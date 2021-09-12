«Динамо» на выезде разгромило «Амур» в КХЛ
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Матч завершился со счётом 6:2 в пользу москвичей.
Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске.
Нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил самую быструю шайбу в сезоне-2021/22. Защитник московского клуба Никита Новиков забил свою первую в КХЛ шайбу.
Голы на свой счёт записали игроки «Динамо» Станислав Валиев, Николай Чебыкин, Никита Новиков и Эрик О'Делл. Среди хозяев шайбы забили Александр Шаров и Владимир Бутузов.
Ранее «Салават Юлаев» разгромил в КХЛ «Нефтехимика».