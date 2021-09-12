Валиева считает, что ошиблась в произвольной программе из-за нервов

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от своего выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Валиева считает, что ошиблась в произвольной программе из-за нервов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Нервно было катать, этого делать совершенно нельзя. В шестиминутке я была спокойна, а при выходе на лёд эмоции захлестнули. Скорее всего, ошибки из-за нервов», — цитирует Валиеву ТАСС.

15-летняя спортсменка призналась, что старается кататься по-взрослому, но пока не очень получается. 

«Вхожу во взрослый сезон, нужно быть поувереннее, чем сейчас. Из-за неуверенности сковываешься в движениях, в итоге получается каша», — добавила Валиева.

В произвольной программе она выступала под композицию «Болеро» и допустила два падения — с четверных сальхова и тулупа. Валиева является чемпионкой России среди юниоров, а также в том сезоне она стала второй на взрослом национальном первенстве. 

Ранее сообщалось, что Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в программе.

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