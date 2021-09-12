Ласицкене победила в прыжках в высоту на заключительном старте сезона в Берлине

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях в Берлине.

© AP Photo/Michael Sohn

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 метра. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (1,95). Тройку лучших замкнула украинка Юлия Левченко (1,89). Ласицкене является олимпийской чемпионкой, а также трёхкратной победительницей чемпионата мира. Ранее комментатор Ольга Богословская прокомментировала очередной скандал с новой фотографией Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих.