Ласицкене победила в прыжках в высоту на заключительном старте сезона в Берлине

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях в Берлине.
Ласицкене победила в прыжках в высоту на заключительном старте сезона в Берлине
  • © AP Photo/Michael Sohn

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 метра.

Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (1,95). Тройку лучших замкнула украинка Юлия Левченко (1,89).

Ласицкене является олимпийской чемпионкой, а также трёхкратной победительницей чемпионата мира. 

Ранее комментатор Ольга Богословская прокомментировала очередной скандал с новой фотографией Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих.

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