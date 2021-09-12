Ласицкене победила в прыжках в высоту на заключительном старте сезона в Берлине
- © AP Photo/Michael Sohn
Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 метра.
Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (1,95). Тройку лучших замкнула украинка Юлия Левченко (1,89).
Ласицкене является олимпийской чемпионкой, а также трёхкратной победительницей чемпионата мира.
Ранее комментатор Ольга Богословская прокомментировала очередной скандал с новой фотографией Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих.