Богословская — о фото Магучих и Ласицкене: в сумасшедшем доме можно стать свидетелем более захватывающих сюжетов

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Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала очередной скандал с новой фотографией чемпионки Олимпийских игр в Токио Марии Ласицкене из России и украинки Ярославы Магучих.
Богословская — о фото Магучих и Ласицкене: в сумасшедшем доме можно стать свидетелем более захватывающих сюжетов
  • Reuters

«Да, Магучих и Ласицкене вместе попали в кадр. Представьте себе, на соревнованиях такое случается. Люди оказываются на одном стадионе в одном секторе. Меня уже ничего не удивляет. В сумасшедшем доме, например, можно стать свидетелем ещё более захватывающих сюжетов. Кто-то на Украине омаразмел. Ну и что? Нам не следует уподобляться», — заявила в интервью RT Богословская.

«Магучих сделала свой выбор. Пусть ей пришлось потом оправдываться в Instagram, но она всё же снова сфотографировалась с Ласицкене. Тем самым она продемонстрировала всё своё отношение к сложившейся ситуации. Я бы не стала говорить о смелости. Ярослава просто поступает логично. А принимающие решения люди никогда не находились внутри соревновательного процесса и не знают его законов. Поверьте, спортсмены делают всё на автомате. Вот и Магучих поступает согласно интуиции. Неужели теперь ей нужно игнорировать просьбы о совместном фото? Тогда украинка покажет неуважение к соперницам. Давайте хотя бы мы оставим в покое прекрасную молодую девочку, которая хорошо занимается своим делом», — рассказал она.

Коллективное фото Ласицкене и Магучих с другими легкоатлетками опубликовала австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон в Instagram. 

Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Ранее Богословская рассказала, как скандалы из-за фото скажутся на отношениях Магучих и Ласицкене.

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