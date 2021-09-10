Богословская рассказала, как скандалы из-за фото скажутся на отношениях Магучих и Ласицкене

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала новую совместную фотографию чемпионки Олимпийских игр в Токио Марии Ласицкене из России и украинки Ярославы Магучих.

«Мне сложно сказать, как подобные истории скажутся на отношениях Магучих и Ласицкене. Со своей стороны мы ведь тоже поднимаем эту тему. Поймите, до Маши подобные вещи вообще вряд ли доходят. У неё хватало своих проблем. Например, за три месяца до Олимпийских игр Ласицкене получила травму и была максимально далеко от СМИ, тем более украинских. Но она тоже чётко дала всё понять в социальных сетях. Маша показала: на её отношениях с Магучих не скажется ничего. Но перед ней сейчас стоят куда более важные задачи, чем отвечать каким-то чиновникам и маразматикам с любой стороны», — заявила в интервью RT Богословская.

Коллективное фото Ласицкене и Магучих с другими легкоатлетками опубликовала австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон в Instagram.

Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Ранее чемпионка мира по лёгкой атлетике, а ныне телекомментатор Иоланда Чен призвала наложить санкции на украинскую федерацию из-за травли Ярославы Магучих за фото с Марией Ласицкене.