«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче чемпионата Италии по футболу

Миланский «Интер» и генуэзская «Сампдория» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу в Генуе.

Игра завершилась со счётом 2:2.

В составе «Интера» мячи забили Федерико Димарко (18-я минута) и Лаутаро Мартинес (44-я).

У «Сампдории» отличились Мая Ёсида (32-я) и Томмазо Оджелло (47-я).

«Интер» с семью очками идёт на втором месте в турнирной таблице. «Сампдория» (два очка) занимает 13-ю строчку.

Ранее сообщалось, что нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин не провёл ни одной минуты на поле в сезоне-2021/22.