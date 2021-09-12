Глушаков высказался о своём голе в ворота «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота московского «Спартака».

«Когда-то здесь всё было по-другому: забил, перекрестился, забыл. Голы — хорошо, но победы важнее — нужно работать», — написал Глушаков в своём Instagram.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Химки» со счётом 3:1.

Таким образом, красно-белые поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Химки» с шестью очками занимают 12-ю позицию.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун пообщался с болельщиками «Спартака» после матча с «Химками».