Федун пообщался с болельщиками «Спартака» после матча с «Химками»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун встретился с болельщиками красно-белых после матча с «Химками».
Федун пообщался с болельщиками «Спартака» после матча с «Химками»
  • РИА Новости

«Встреча прошла по инициативе болельщиков. В разговоре, который длился больше часа и прошёл на стадионе после матча с «Химками», также приняли участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты», — цитирует руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».

В ходе разговора обсуждались спортивные и организационные вопросы. «Спартак» планирует встречаться с болельщиками регулярно.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Химки» со счётом 3:1.

Таким образом, красно-белые поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Химки» с шестью очками занимают 12-ю позицию.

Ранее «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить фанатскую квоту на матч с «Легией».

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