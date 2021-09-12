«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить фанатскую квоту на матч с «Легией» в ЛЕ

Московский «Спартак» обратился к Роспотребнадзору в просьбой увеличить максимальную разрешённую заполняемость стадиона на матче Лиги Европы с польской «Легией».

«Мы направили ещё один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тысяч зрителей», — цитирует руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Легией» пройдёт 15 сентября в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Спартак» просил увеличить квоту болельщиков на домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), но получил отрицательный ответ.

Ранее актёр Дмитрий Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Химками».