Мужская и женская сборные России завершили групповой раунд ЧЕ-2021 по пляжному регби без поражений
- РИА Новости
11 сентября состоялся первый игровой день ЧЕ-2021 по пляжному регби, сообщает Sport24. Соревнования проходили в Москве в Центре пляжных видов спорта «Динамо».
Мужская и женская сборные России прошли групповой раунд без поражений.
В 1/4 финала мужская и женская сборные встретятся с командами Болгарии.
Ранее сообщалось, что назван состав сборных России по пляжному регби на домашний ЧЕ-2021.