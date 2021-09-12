Мужская и женская сборные России завершили групповой раунд ЧЕ-2021 по пляжному регби без поражений

Мужская и женская сборные России прошли групповой этап чемпионата Европы по пляжному регби без поражений.

11 сентября состоялся первый игровой день ЧЕ-2021 по пляжному регби, сообщает Sport24. Соревнования проходили в Москве в Центре пляжных видов спорта «Динамо».

Мужская и женская сборные России прошли групповой раунд без поражений.

В 1/4 финала мужская и женская сборные встретятся с командами Болгарии.

Ранее сообщалось, что назван состав сборных России по пляжному регби на домашний ЧЕ-2021.