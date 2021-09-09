Назван состав сборных России по пляжному регби на домашний ЧЕ-2021

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Тренерский штаб женской и мужской сборных России назвал составы команд для участия в чемпионате Европы по пляжному регби в Москве.
Назван состав сборных России по пляжному регби на домашний ЧЕ-2021
  • © Федерация регби России

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, состав мужской сборной выглядит следующим образом: Александр Напалков, Амиров Данис, Соловьёв Виталий, Ян Будников, Павел Кривошеев, Рустам Нуриев, Антон Софронов, Карим Маников, Вадим Кротов, Виталий Стволов, Магомед Ильясов, Евгений Перепечко.

Состав женской команды: Алина Артерчук, Диана Глушенко, Ксения Красноперова, Диана Логинова, Кристина Хачатурян, Диана Магомедова, Асият Алиева, Анастасия Чиркова, Мария Исаева, Ангелина Галиева, Людмила Артамонова, Ксения Поздеева.

Чемпионат Европы по пляжному регби пройдёт 11—12 сентября в Центре пляжных видов спорта на Водном стадионе «Динамо».

В турнире примут участие восемь мужских и женских команд.

Мужская сборная России сыграет на групповом этапе с Румынией, Турцией и Грузией.

Россиянки получили в соперники Хорватию, Латвию и Испанию.

Россия является действующим чемпионом Европы по пляжному регби. В 2019 году женская и мужская сборные взяли золото турнира.

Ранее сообщалось, что женская сборная Новой Зеландии выиграла золото ОИ в Токио.

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