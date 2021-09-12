Источник: Влахович ведёт переговоры с «Фиорентиной» о продлении контракта

Короткая ссылка
Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович все ещё не продлил контракт с клубом.
Источник: Влахович ведёт переговоры с «Фиорентиной» о продлении контракта
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

По информации источника, руководство «Фиорентины» уверено в успешном завершении переговоров.

В летнее трансферное окно Влахович отказался от перехода в европейские гранды.

21-летний футболист выступает за фиалок с 2018 года. Он принял участие в 74 матчах, в которых забил 27 мячей.

Ранее сообщалось, что дубль Влаховича принёс «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить