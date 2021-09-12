Источник: Влахович ведёт переговоры с «Фиорентиной» о продлении контракта
- Reuters
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.
По информации источника, руководство «Фиорентины» уверено в успешном завершении переговоров.
В летнее трансферное окно Влахович отказался от перехода в европейские гранды.
21-летний футболист выступает за фиалок с 2018 года. Он принял участие в 74 матчах, в которых забил 27 мячей.
Ранее сообщалось, что дубль Влаховича принёс «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой».