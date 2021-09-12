Источник: Влахович ведёт переговоры с «Фиорентиной» о продлении контракта

Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович все ещё не продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

По информации источника, руководство «Фиорентины» уверено в успешном завершении переговоров.

В летнее трансферное окно Влахович отказался от перехода в европейские гранды.

21-летний футболист выступает за фиалок с 2018 года. Он принял участие в 74 матчах, в которых забил 27 мячей.

Ранее сообщалось, что дубль Влаховича принёс «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой».