Фергюсон: с замиранием сердца ждал дебюта Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал первый матч португальского форварда Криштиану Роналду после возвращения в клуб.

«Взволнован не меньше, чем другие. Я тоже с замиранием сердца ждал его дебюта. Сегодня был знаменательный день для всех болельщиков клуба. Многие отыграли свою роль в возвращении Криштиану. И я также сделал свой вклад, потому что не мог представить его в «Манчестер Сити». По этой причине мы пошли на определённые шаги, чтобы сделать его возвращение на «Олд Траффорд» возможным», — цитирует слова Фергюсона Daily Mail.

Роналду, выступавший за МЮ с 2003 по 2009 год, вернулся в клуб спустя 12 лет. В первом же матче после возвращения 36-летний португалец отметился дублем.

Ранее Роналду заявил, что гордится тем, что вновь играет в АПЛ.