Роналду: горжусь, что снова играю в АПЛ

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над «Ньюкаслом» (4:1) в четвёртом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Роналду: горжусь, что снова играю в АПЛ
  • © AP Photo/Rui Vieira

«Моё возвращение на «Олд Траффорд» было лишь кратким напоминаем о том, почему этот стадион называют «Театром Мечты». Для меня эта арена всегда была волшебным местом, где можно достичь всего, к чему стремишься. Вместе с одноклубниками и этой потрясающей поддержкой трибун мы с уверенностью смотрим вперёд и оптимистично настроены: в конце этого пути мы будем праздновать. Я горд вернуться в «Манчестер Юнайтед», а также тем, что снова играю в АПЛ. Но прежде всего очень рад помочь команде! Вперёд, «дьяволы»!» — написал Роналду в своём Instagram.

36-летний португалец вернулся в клуб спустя 12 лет после ухода. В первом же матче после возвращения Роналду оформил дубль.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду помог МЮ победить «Ньюкасл» в матче АПЛ.

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