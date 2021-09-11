Промес стал первым иностранцем в истории «Спартака», забившим 70 мячей за клуб

Нидерландский полузащитник Квинси Промес стал 13-м игроком в истории московского «Спартака», добравшимся до показателя в 70 голов за красно-белых.

Мяч, забитый в ворота «Химок» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стал для Промеса 70-м за клуб. Нидерландец стал первым легионером в истории красно-белых, кому покорилась данная отметка.

Больше Промеса за «Спартак» забивали лишь 12 футболистов: Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Фёдор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79), Николай Дементьев (75) и Алексей Парамонов (73).

Ранее Витория заявил, что победа над «Химками» была важна для «Спартака».