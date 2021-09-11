«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче Бундеслиги

В четвёртом туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом «РБ Лейпциг».

Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, завершился победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Баварии» отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Единственный гол хозяев на счету Конрада Лаймера.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, имея десять очков. «Лейпциг» набрал четыре очка и располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» одолеть «Байер» в матче с семью голами в Бундеслиге.