Дубль Холанда помог «Боруссии» одолеть «Байер» в матче с семью голами в Бундеслиге
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Встреча прошла в Леверкузене и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе дортмундцев дубль оформил Эрлинг Холанд (один гол — с пенальти), а также отличились Юлиан Брандт и Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили точными ударами Флориана Вирца, Патрика Шика и Муссы Диаби.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл матч на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Холанд отказался переходить в ПСЖ.