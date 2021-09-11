Дубль Холанда помог «Боруссии» одолеть «Байер» в матче с семью голами в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче четвёртого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дубль Холанда помог «Боруссии» одолеть «Байер» в матче с семью голами в Бундеслиге
  • © AP Photo / Martin Meissner

Встреча прошла в Леверкузене и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе дортмундцев дубль оформил Эрлинг Холанд (один гол — с пенальти), а также отличились Юлиан Брандт и Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили точными ударами Флориана Вирца, Патрика Шика и Муссы Диаби.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл матч на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Холанд отказался переходить в ПСЖ.

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