Дубль Холанда помог «Боруссии» одолеть «Байер» в матче с семью голами в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче четвёртого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Леверкузене и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе дортмундцев дубль оформил Эрлинг Холанд (один гол — с пенальти), а также отличились Юлиан Брандт и Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили точными ударами Флориана Вирца, Патрика Шика и Муссы Диаби.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл матч на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Холанд отказался переходить в ПСЖ.