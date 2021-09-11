Третьяк — об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022: мы увидим большой праздник

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о согласии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Я доволен этим решением. Мы увидим большой праздник. Будут все сильнейшие хоккеисты мира: не только наши, а и лучшие американцы, шведы. Интересно, посмотрим расстановку сил на сегодняшний день. Мы готовы к любому варианту. Будем участвовать, биться за победу любым составом», — цитирует Третьяка «РБ Спорт».

НХЛ 3 сентября объявила об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022. Соответствующее соглашение было подписано между НХЛ, профсоюзом игроков (NHLPA) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Однако договор может быть расторгнут за месяц до Игр, если обстановка с коронавирусом ухудшится.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Ротенберг рассказал о подготовке к ОИ в Пекине.