Ротенберг рассказал о подготовке к ОИ в Пекине
- © ФХР
«Олимпиада — главное событие сезона, и к ней идёт серьёзная подготовка. Началась она не сегодня и не вчера — о новых Играх мы стали думать почти сразу же после победы в предыдущих. Сделаем всё, чтобы подтвердить звание олимпийских чемпионов и выиграть рекордное, десятое золото. Мы готовимся ко всем вариантам развития событий», — цитирует Ротенберга «Фонтанка».
Россияне одержали победу на Олимпиаде-2018, которая проходила без участия игроков НХЛ.
Ранее Буре поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде.