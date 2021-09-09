Ротенберг рассказал о подготовке к ОИ в Пекине

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды страны Роман Ротенберг высказался об Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ротенберг рассказал о подготовке к ОИ в Пекине
  • © ФХР

«Олимпиада — главное событие сезона, и к ней идёт серьёзная подготовка. Началась она не сегодня и не вчера — о новых Играх мы стали думать почти сразу же после победы в предыдущих. Сделаем всё, чтобы подтвердить звание олимпийских чемпионов и выиграть рекордное, десятое золото. Мы готовимся ко всем вариантам развития событий», — цитирует Ротенберга «Фонтанка».

Россияне одержали победу на Олимпиаде-2018, которая проходила без участия игроков НХЛ.

Ранее Буре поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде.

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