«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась в пользу хозяев — 3:0.
На 76-й минуте с пенальти отличился Уилфрид Заха, а также дублем отметился Одсонн Эдуард, который забил на 84-й и четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму.
На 58-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Джафета Танганги.
Для «Тоттенхэма» это поражение стало первым в сезоне. До этого команда выиграла три матча подряд. «Кристал Пэлас» впервые победил в текущем чемпионате.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».