«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» крупно проиграл в дерби «Кристал Пэлас» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась в пользу хозяев — 3:0.

На 76-й минуте с пенальти отличился Уилфрид Заха, а также дублем отметился Одсонн Эдуард, который забил на 84-й и четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму.

На 58-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Джафета Танганги.

Для «Тоттенхэма» это поражение стало первым в сезоне. До этого команда выиграла три матча подряд. «Кристал Пэлас» впервые победил в текущем чемпионате.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».