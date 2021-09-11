Непомнящий назвал Дивеева одним из лучших защитников России

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Бывший советник президента ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, получится ли у наставника московской команды Алексея Березуцкого выстроить надёжную игру в обороне.
Непомнящий назвал Дивеева одним из лучших защитников России
  • РИА Новости

«Алексею проще решить эту проблему, поскольку он сам был центральным защитником. Тренер способен помочь тому же Васину, который регулярно допускает результативные ошибки. Я всегда считал Виктора очень хорошим футболистом. Очевидно, у него есть психологические проблемы, но должна же эта чёрная полоса закончиться», — сказал он в интервью RT.

Также тренер отметил прогресс Игоря Дивеева.

«Я считаю Игоря одним из лучших на своей позиции в стране. Он достаточно быстрый, умеет читать игру, хорош в единоборствах. Прибавит в первом пасе и станет защитником без изъянов», — сказал он.

Ранее Непомнящий поделился мнением о полузащитнике ЦСКА и сборной России Максиме Мухине.

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