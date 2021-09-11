Непомнящий считает, что у Мухина очень высокий потенциал

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Бывший советник президента ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике московской команды и сборной России Максиме Мухине.
Непомнящий считает, что у Мухина очень высокий потенциал
  • © Professional Football Club CSKA Moscow

«Мне он очень нравится. Мухин умеет встроить себя в игру, грамотно подстраивается под ситуацию на поле. Все его передвижения разумны и экономны. Единственное, Максиму пока не хватает мышечной массы, ему необходимо прибавить в физическом плане. Но потенциал у парня очень высокий. Неслучайно его уже в 19 лет вызывают в национальную команду», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий высказался о дублёрах Акинфеева в ЦСКА.

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