Непомнящий считает, что у Мухина очень высокий потенциал

Бывший советник президента ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике московской команды и сборной России Максиме Мухине.

«Мне он очень нравится. Мухин умеет встроить себя в игру, грамотно подстраивается под ситуацию на поле. Все его передвижения разумны и экономны. Единственное, Максиму пока не хватает мышечной массы, ему необходимо прибавить в физическом плане. Но потенциал у парня очень высокий. Неслучайно его уже в 19 лет вызывают в национальную команду», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее Непомнящий высказался о дублёрах Акинфеева в ЦСКА.